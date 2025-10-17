山口きらら博記念公園に6月にオープンした大型複合遊具広場に、県内の子どもたちが考えた愛称が付けられました。その名は「きららんど」です。村岡知事の部屋に招かれた、小さなゲストたち…。きらら博記念公園の大型複合遊具広場の愛称「きららんど」を考え、見事、採用された5人です。今年6月にオープンした広場は25基・128アイテムの遊具からなり、中国地方で最大級となっています。多い時には、1日で8000人ほどが