生産拡大が見込まれる山口県産小麦を使った『うどんの乾麺』が開発されました。18日から山口県内外のスーパーで販売されます。関係者が県庁を訪れ、村岡知事に報告しました。山口県は去年、製粉業界第2位のニップン、JA山口県と三者協定を締結。これに基づきニップンが取扱量を増やすことから、県産小麦の生産量は現在の5000トン余りから数年で7000トンほどに増える見通しとなっています。『うどんの乾麺』は、ニップ