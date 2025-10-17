広島市西区の集合住宅で女性が殺害された事件で、亡くなった女性の身元がベトナム国籍のグエン トゥイ ガーさん（32）であることがわかりました。また、死因は頭部を硬いもので殴られたことによる出血性ショックと特定されました。女性は頭蓋骨を骨折していたということです。警察は広島西警察署に70人体制の捜査本部を設置し、犯人の行方を追っています。【2025年10月17日放送】