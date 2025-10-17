10月17日、村山富市元総理が亡くなりました。101歳でした。10年前、戦後70年の節目にはCBCの取材に答えていました。 【写真を見る】村山富市元総理死去 101歳 去年は元気に歩く姿も…｢戦争だけはしてはいけない｣ 10年前･戦後70年の節目に語ったことば 村山さんは1994年、自民党・社会党・新党さきがけの3党が連立した“自社さ政権”で総理に就任。戦後50年を迎えた1995年には、植民地支配と侵略で多くの国、とりわけアジア諸国の