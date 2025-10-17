2024年7月、三原市で元同僚の男性を包丁で刺し、殺害した罪で起訴されている池田照男被告の裁判で、検察は「刃体を超えるほどの傷の深さで、相当強い力で刺した」として懲役15年を求刑。一方、弁護側は「もみ合いの中で刺さった」と主張しました。【2025年10月17日放送】