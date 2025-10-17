◇OSAKAFUNtast！cSPORTSPROJECT第1日サントリーサンバーズ大阪3―1日本製鉄堺ブレイザーズ（2025年10月17日おおきにアリーナ舞洲）昨季のバレーボールSVリーグ男子の覇者・サントリーが日鉄堺との4セット制プレシーズンマッチを戦い、3―1で勝った。主将となった高橋藍（24）とドミトリー・ムセルスキー（36）、東京五輪銀の新加入イゴール・クリュカ（30）らが出場した2セットまでは25―22、21―25。一週間後の2