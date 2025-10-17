【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は17日、プーチン大統領がハンガリーのオルバン首相と電話会談したと明らかにした。プーチン氏とトランプ米大統領が合意したハンガリーでの米ロ首脳会談について協議したとみられる。