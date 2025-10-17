何衛東氏【北京共同】中国国防省は17日、中国軍制服組トップの何衛東・中央軍事委員会副主席ら9人の高官が重大な規律違反で調査を受け、共産党の党籍剥奪の処分を受けたと発表した。副主席は中央軍事委主席を兼ねる習近平国家主席に次ぐポスト。最高クラスの軍幹部が失脚する異例の事態となった。何副主席は今年3月から動静が途絶えていた。習指導部は汚職を取り締まる「反腐敗運動」を推進している。