中学校の卒業アルバムに笑顔で収まる男。埼玉・鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで高齢の女性を殺害した疑いで逮捕された木村斗哉容疑者（22）です。FNNは木村容疑者と同じ小学校と中学校に通っていた男性から、当時の驚きの行動について聞くことができました。小・中学時代の同級生：急に校長室乗り込んだとか。カッターはさみを持って振り回すみたいなのはありました。89歳の女性2人が、15日、入所する介護付き老人ホーム内で殺害さ