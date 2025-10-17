EUとTPPを巡る構図【ブリュッセル、東京共同】欧州連合（EU）と、日本など環太平洋連携協定（TPP）加盟国が、自由貿易の維持に向けた連携について本格協議を始めることが17日、分かった。11月にオーストラリアで開かれるTPPの閣僚級会合にEUが初めて参加する。トランプ米政権の関税強化で世界が揺れる中、通商ルールの形成などで協調を深め、保護主義に対抗する。複数の日EU当局者が明らかにした。米国の反発で機能不全に陥る