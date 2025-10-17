17日午後5時から、万博ファン必見のイベントがスタートしました。大阪・関西万博が終了して4日。会場となった大阪・夢洲には、アフター万博を楽しむ人たちがいました。訪れていた人に話を聞くと、「40回以上通った万博にお別れをしに来ました。汗だくになりながらここに並んでたので、すごくそれを思い出します。めちゃくちゃ寂しいです。寂しい、本当に寂しい…」「閉幕日に泣くかなと思ってたけど、人すごすぎてそれどころじゃな