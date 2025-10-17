女優の長澤まさみ（38）が17日、都内で映画「おーい、応為」（大森立嗣監督）初日舞台あいさつに登壇した。江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子であり娘でもあった葛飾応為（お栄）の人生を描く。長澤は白地に花があしらわれた着物姿で登壇。初日を迎え「晴れ舞台なので。初日ということで白で決めてきました」と背筋を伸ばした。撮影は2年前に京都で実施。北斎役を永瀬正敏（59）応為の良き理解者となる浮世絵師・渓斎英