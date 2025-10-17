BE:FIRSTが、10月29日にリリースするベストアルバム『BE:ST』のLIVE盤に収録される初のワールドツアー＜BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞より「GRIT」のライブ映像を公開した。◆BE:FIRST 動画今回公開された「GRIT」のライブ映像は、アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回ったBE:FIRST初のワールドツア＜『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞より、ニューヨーク公演で披露された「GRIT」のライブ