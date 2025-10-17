【モデルプレス＝2025/10/17】モデルの近藤千尋が10月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と長女との写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】近藤千尋「ラブラブ」と話題 夫＆長女との密着自撮り◆近藤千尋、夫・ジャンポケ太田＆長女との密着ショット公開近藤は「手を繋いでたら割り込んでくる人」とつづり、写真を投稿。近藤と太田の間に長女が挟まり、仲睦まじく顔