お弁当デイズこの記事の画像を見る好き嫌いがあったり食が細かったりで、簡単ではない子どものお弁当。美味しく食べてもらえるアイデアがあったら知りたいですよね。そこで参考にしたのが、『お弁当デイズ フダン弁当、ハレの日弁当』（文藝春秋）。ほのぼのとした漫画で知られるたかぎなおこさんによるコミックエッセイです。娘のために工夫を凝らしたというお弁当のアイデアをいくつか試してみました。■●や