◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神―ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神の大山悠輔内野手が、ＤｅＮＡの先発・ケイから追加点を叩き出した。３―０の３回２死二、三塁。１３０キロのスライダーをはじき返した。打球は左翼フェンスを直撃。リードを広げる適時二塁打に「チームの力になれるように、得点につなげたいと思っていた。また次の１点を、チーム全員で取りにいきます」と汗を拭っ