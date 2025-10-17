メ～テレ（名古屋テレビ） 10月18日から、愛知県と岐阜県で最低賃金が上がります。過去最大となる引き上げに、経営者からは厳しい声も聞かれます。 17日、名古屋市中区の大須商店街で愛知労働局の職員たちが配ったティッシュには「1140円」の文字が。 18日から愛知県内で適用される時給の最低金額です。 これまで1077円だった金額が63円上がり、1140円より低い時給は違法になります。 岐阜県も1001円から64円上が