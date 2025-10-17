狂言師・野村萬斎を父に持つTBSの野村彩也子アナウンサー(28)が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。 【写真】モグモグする姿もかわいらしいですね 「すっかり涼しくなってきたこの頃」と投稿。「この間までノースリーブだったのにな~ポテトを頬張る毎日。。」とつづり、スタイル際立つノースーリーブのニットでポテトを口にする写真を掲載。「肌寒くなると