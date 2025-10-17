２０２５年１０月１３日、半年間にわたる大阪・関西万博が閉幕しました。その５５年前に開かれていた１９７０年の大阪万博で「忘れられない出会い」をしたという一人の男性。当時一緒に撮った１枚の写真をあの人に届けたい――その願いは、大阪に再びやってきた万博で叶うのか。１枚の写真が２つの国、２つの万博をつないだ”奇跡のような４か月”に密着しました。「ずっとそれだけは覚えていた」――５５年前大阪万博で出会っ