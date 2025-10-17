夏帆とのW主演ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が大バズリ中の竹内涼真が、10月14日に自身のインスタグラムを更新。投稿されたある料理の画像が話題となっている。【写真】「じゃあ、おれが作ってみたよ」竹内涼真、自作の“筑前煮”ドラマの鍵を握る「筑前煮」『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、谷口菜津子氏による同名漫画を原作とするドラマ。夏帆が演じる恋人ファーストで自身を見失った彼女・山岸鮎美と