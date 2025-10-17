ＮＨＫの「ニャンちゅう」役（初代）などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。お好み焼きを食べたことを明かしました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん 「ソース味って本当にすごいと思うのです」お好み焼きを堪能【ALS闘病】津久井さんは、「皆さん、無性に濃いソース味が食べたくなる時ってありませんか？そんな時私は結構お好み焼きを食べます」と投