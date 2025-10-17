スペイン1部FCバルセロナとキットサプライヤーのNikeは14日、レアル・マドリーとの伝統の一戦“クラシコ”で着用する特別なユニフォームを発表した。今作はイギリス人シンガーソングライター「Ed Sheeran（エド・シーラン）」とのコラボレーションとなる。FC Barcelona 2025-26 Nike “Ed Sheeran” Special Editionバルセロナ 2025-26 Nike ホーム エド・シーラン 限定ユニフォーム今季最初のクラシコで着用する限定ユニフォーム