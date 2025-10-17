石川県の人口の推移と将来の推計人口は、今年は109万人あまりですが、25年後の2050年の推計人口は89万6000人と、20万人近く減少すると予想されています。人口減少に歯止めをかけるため、部局を横断して検討する会議が16日、県庁で初めて開かれました。この会議は少子化の現状と課題、対策を各部局で共有し、一体で取り組むため開かれました。県内では1人の女性が一生の間に生む子どもの数の平均＝合計特殊出生率は2024年、1.23と全