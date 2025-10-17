26日に開かれる金沢マラソンで入賞者に贈られるビクトリーブーケが完成し、17日に金沢市役所でお披露目されました。ランナーを称えるビクトリーブーケは、男女の優勝から3位までのランナーに贈られるもので、今年は金沢市片町のTAUPE Flower Loungeが製作しました。さまざまな種類や色の花で「多様性」をイメージし、輪島市の能登仁行和紙で包むことで、金沢に集ったランナーを石川の伝統工芸が優しく包み込む様子を表現しています