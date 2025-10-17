フィジー・エアウェイズは、フィジー・オーストラリア・ニュージーランド行きで特別運賃を10月15日から11月5日まで販売する。東京/成田発着のエコノミークラス往復運賃は、ナンディ行きは65,000円から、シドニー・メルボルン・ブリスベン・アデレード・ケアンズ・オークランド・ウエリントン・クライストチャーチ行きは90,000円からとなる。燃油サーチャージなし、諸税別。変更や払い戻し条件は運賃によって異なる。搭乗期間は12月