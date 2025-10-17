ベッツはレジェンドになぞらえて大谷を絶賛した(C)Getty Imagesチームメイトも全幅の信頼を寄せている。現地時間10月16日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」として先発出場すると、初回に三塁打を放つなど、4打数1安打、1得点と活躍。チームも3-1と快勝しており、同シリーズの対戦成績は、これで3勝0敗だ。【動画】ベッツが魅せた！朗希を救った