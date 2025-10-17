「GX・SONIC ROYAL」を着用する松下知之選手（左）と池江璃花子選手ミズノは、布帛製トップスイマー向けの競泳用水着「GX・SONIC ROYAL（ジーエックスソニックロイヤル）」を10月27日にミズノ直営店（MIZUNO TOKYOとミズノオオサカ茶屋町）で先行発売する。ミズノ公式オンラインでは12月10日から、一部のミズノ品取扱店では来年1月20日から順次発売する。「GX・SONIC ROYAL」は、190人以上の選手からの声を反映し、前モデル（「GX