U-NEXT HOLDINGSは14日、2026年8月期を初年度とする5カ年の中期経営計画「Road to 2030」を発表した。新たな付加価値の創出として、「音楽サブスクリプションサービス」を開発中であることも明らかにした。 同社は、BtoB向けにUSENや店舗ソリューションを提供し、BtoC向けには動画配信サービス「U-NEXT」などを展開している。今回の中期経営計画「Road to 2030」は、「持続的な成長と未来型価値創造」