ミミッキュのリアルな特徴をイメージした「そのまんまミミッキュ ぬいぐるみ」が23日、ポケモンセンターに登場する。【写真】かなりデカい！完全再現した「そのまんまミミッキュ ぬいぐるみ」高さ・重量・被っている布の素材など、細部にまでこだわって再現された、ミミッキュのぬいぐるみとなっている。ポケモンセンターオンラインでは、23日10時より取り扱いがスタートする。価格は5940円。