人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）イヤなことが続きそう……。でも笑顔があれば乗り切れるはず。11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）思わず感情的になって失敗しがち。自分を上手にコントロールして。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）アートに