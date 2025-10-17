広島大学は海に関する研究や人材育成のための新たな施設を呉市に開設し、17日に記念式典を行いました。10月1日、呉市に誕生した広島大学海洋・海事未来研究所。海に関する課題解決のための研究や人材育成の拠点で海運業などが盛んな呉市に設立されました。大学が持つ練習船「豊潮丸」では学生の乗船実習が行われます。■呉市・広島大学タウン＆ガウンオフィス室長金子慎治さん「世界中から優秀な方に来て頂いて地球全体の問題（