広島市東区の住宅で高齢女性が殺害された事件で、この家に住む56歳の男と女性に、面識があったことが新たに分かりました。■庭田杏珠 記者「事件のあった現場では、きょうも鑑識作業が続けられています」遺体が見つかった住宅では警察の捜査が続いていました。事件があったのは、14日夜。広島市東区戸坂山根住宅で、近くに住む土井鈴江さんが仰向けの状態で倒れて死亡しているのが見つかりました。死因は窒息死で、捜査関係者によ