全国的に久々に秋晴れとなった17日。各地で紅葉が見頃を迎える中、異変も起きています。新潟で園児たちが掘っていたのは、秋の味覚の代表格「サツマイモ」です。小さな手で土をホリホリ、ホリホリ。見事、大きなサツマイモを手にした男の子は、骨付き肉のようなその形に「見てお肉！お肉！うまそ〜」と大興奮です。サツマイモのあまりの大きさに、「チョッキンして食べる〜。ちょっきんしなきゃお口に入らない」と話す女の子もいま