【北京＝吉永亜希子】中国国防省は１７日、中国軍の最高指導機関・共産党中央軍事委員会の何衛東（フォーウェイドン）副主席や、同委メンバーで政治工作部主任を務めた苗華（ミャオフア）氏ら軍幹部９人について、「重大な党の規律違反」により党籍と軍籍の剥奪（はくだつ）処分を受けたと発表した。何氏は、中央軍事委では主席を務める習近平（シージンピン）国家主席に次ぐ高位で、制服組トップの１人。党内ではトップ２４人