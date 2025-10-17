ハンセン病患者とされた男性が、隔離先の「特別法廷」で死刑判決を受けて執行されたいわゆる「菊池事件」で、支援者たちが再審（裁判のやり直し）の開始を求める署名を熊本地裁に提出しました。 菊池事件は、1952年、ハンセン病患者とされた男性が役所の職員を殺害したとして、隔離先の「特別法廷」で死刑判決を受け、その10年後に執行されたものです。 この特別法廷が事実上非公開だったことなどから、熊本地裁は2020年に「憲法