目が見えにくい、弱視の選手がプレーするロービジョンフットサルの日本代表が木村知事を訪問し、世界選手権への抱負を語りました。 【写真を見る】全盲から弱視の選手がプレー『ロービジョンフットサル』日本代表キャプテンは熊本出身・赤粼蛍（25） 熊本県の木村知事の元を訪れたのは、日本代表キャプテン赤粼蛍（あかさき・けい）選手です。 ロービジョンフットサルは、全盲から