熊本市では、真夏日の最多記録を今日（10月17日）も更新しました。10月を折り返しても暑さが続いています。 【写真を見る】10月折り返しで30℃超109回目の真夏日で記録更新中・・・暑い！秋桜に夏の日差し かき氷店は大繁盛 気象予報士「熊本市動植物園では、秋の花コスモスが見頃を迎えていますが、まだ暑さは夏のようです」 コスモスに照り付ける強い日差し。写真を撮る人達も日傘や帽子が手放せないようです。 来園者「