日本歌手協会主催の「第52回歌謡祭」夜公演が17日、東京・江戸川区総合文化センターで行われた。小柳ルミ子（73）は終盤にセクシーさ全開のシースルーぎみのロングドレスで「今さらジロー」を熱唱。体を左右に揺する度に、スリットからすらりと伸びた美脚がのぞき、曲と大人の色気で客席をメロメロにした。司会の水森かおりも悩殺されたようで「いやぁ〜、格好良い。エンターテイナーですね」と感激していた。歌謡祭は前日とこの日