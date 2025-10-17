朝の情報番組「おはよう朝日です」（ABCテレビ、関西ローカル）の2025年10月13日放送回について、「万博の中東パビリオンの味が再集結するカフェ」をうたい大阪での開店を目指すプロジェクトチームが、番組内で紹介された際に未発表・未確定情報が含まれていたとの声明をインスタグラムで発表した。この問題は放送数日後もXで拡散されているが、実は、ABCは早い段階で対応していた。局によると、13日中に相手先にお詫びしている。