ニセ電話詐欺の被害がなくなりません。警察官を名乗る男らからのニセ電話で、佐賀市の60代の男性がおよそ2800万円相当の暗号資産をだまし取られました。警察によりますと、ことし4月、佐賀市の60代の男性の携帯電話に厚生労働省の職員や石川県警の警察官を名乗る男らから電話があり「詐欺グループから押収したキャッシュカードの中からあなた名義のキャッシュカードが出てきた。あなたのお金を調べる必要がある