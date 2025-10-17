◇セCSファイナルステージ第3戦阪神―DeNA（2025年10月17日甲子園）阪神・中野が、スーパープレーで観客を沸かせた。4回2死。筒香が二遊間へ放った強烈な打球に横っ飛び。見事につかむと、素早く一塁へ送球。大山のカバーも実り、3アウト目をもぎとった。ノーヒットを継続している先発・高橋を美技でバックアップした。