岩手県北上市和賀町岩崎新田の旅館「瀬美温泉」で露天風呂を清掃中に行方不明になった男性従業員（６０）とみられる遺体が１７日、現場近くで見つかった。損傷が激しかったが、体形や着衣が男性に似ており、県警はクマに襲われて死亡したとみて身元や死因を調べる。県警によると、１７日午前９時過ぎ、警察官や猟友会メンバーが露天風呂から北西に５０メートルの雑木林で遺体を発見。脇には体長約１・５メートルの成獣とみられ