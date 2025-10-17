「ＣＳパ・ファイナルＳ・第３戦、ソフトバンク−日本ハム」（１７日、みずほペイペイドーム）日本ハム・レイエスが四回、先頭で打席に入り、２号ソロを放った。上沢が投じた高めツーシームを見逃さず、フルスイング。初戦以来となるソロで、貴重な追加点を奪った。アドバンテージを含め０勝３敗で崖っぷちの日本ハムは、初回に郡司の犠飛で先制。エースの伊藤を援護した。