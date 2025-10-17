AAAのメンバーでSKY−HIとしても活動する日高光啓（38）が17日、都内で、虎ノ門広告祭KEYNOTEセッション「あ、この言葉、気にになる展」内覧会に出席した。冒頭、自身がCEOを務め、「BE:FIRST」らが所属する事務所「BMSG」の会社説明を、ラップパフォーマンスで表現して披露した。その後は、クリエーティブ・ディレクター菅野薫氏と対談。BMSGはアーティストのMV制作の際、「クリエーティブ・ディレクターを置くことに重きをおいて