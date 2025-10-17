22日、タレントや女優として活躍する磯山さやかのデビュー25周年を記念した最新写真集『余韻』（講談社）が10月22日、リリースされます。同作のカバーカットが公開されました。【写真】磯山さやかさん「胸もまだまだ成長中です！」。マシュマロ美ボディは健在カバーカットは、オーストラリア・ケアンズ郊外の邸宅テラスで撮影された一枚。レースランジェリー姿の磯山さんがデッキチェアにもたれ、リラックスした無防備な姿が印象的