私はアキナ、30代。旦那のジュン（30代）、そして幼稚園年長のエリと3人暮らし。先日、娘が通っている幼稚園から「母に感謝の気持ちを伝える日のプレゼント作成は中止になった」と連絡がきました。私と娘はとても楽しみにしていたけれど、最近はシングルの人が増えてきて、そのイベントを楽しめない子どもがいるからというのが理由なようです。それを言うなら、祖父母がいない人も多いはずなのに祖父母の日をやっていることもおか