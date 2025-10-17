感染症情報です。 【写真を見る】【感染症】流行が異例の長引き...リンゴ病の患者数は27週連続の警報レベルインフルエンザ患者数は前の週より増加（山形） 定点医療機関で確認された最新のインフルエンザの患者数は前の週より１７人増加し２６人でした。 また、リンゴ病の患者数は依然として警報レベルとなっていて、県が注意を呼びかけています。 県衛生研究所によりますと、今月６日から今月１２日までに県内３９の定点医