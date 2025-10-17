J2大分トリニータは17日、11月にドーハで行われるU―17（17歳以下）ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表に大分U―18（18歳以下）のGK平野稜太（17）が選出されたと発表した。身長180センチ、体重73キロの平野は、愛知県出身。名古屋U―12（12歳以下）から刈谷JYを経て大分U―18に入り、昨年は育成組織に所属しながらトップチームの試合に出られる「2種登録」となった。今年は6月にU―17日本代表のスペイン遠征に参加していた