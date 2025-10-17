熱帯低気圧 a 【画像】台風進路・全国の天気はどうなる？ 2025年10月17日16時5分発表 17日15時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯13度20分 (13.3度)東経130度00分 (130.0度)進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)中心気圧    1002 hPa中心付近の最大風速&#16