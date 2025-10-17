◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが今シリーズ初めて先制を許した。初回、先発の上沢直之は水谷瞬に右前打を許すと、捕逸と二ゴロ、四球で1死一、三塁のピンチに。続く郡司裕也に右犠飛を打たれ、三塁走者の生還を許した。両チーム通じて、今シリーズで先発投手が失点したのも初となった。ソフトバンクはこの試合に